Abgabe der Minderheitsbeteiligung Katjes verkauft alle Halloren-Aktien

Katjes will nicht länger um Halloren streiten. Die Beteiligungsgesellschaft der Süßwarengruppe hat ihren Anteil an dem Schokokugel-Hersteller an dessen Hauptaktionäre verkauft.

