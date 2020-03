Afrikanische Schweinepest Polen lässt Zehntausende Hausschweine töten

Es ist der erste nachgewiesene Ausbruch der Tierseuche bei Hausschweinen in diesem Jahr: Ein westpolnischer Schweinezuchtbetrieb muss wegen der Afrikanischen Schweinepest einen großen Teil seines Bestands töten.

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Zuchtbetrieb in Westpolen müssen knapp 24.000 Hausschweine getötet werden. Die Tierseuche sei in einem l