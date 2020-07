Außer-Haus-Geschäft Unilever erwägt Stellenabbau

Unilever will in den deutschsprachigen Ländern bis zu 20 Prozent seiner Stellen im Außer-Haus-Geschäft streichen. Das erfuhr die LZ aus Unternehmenskreisen.

Käme es zu einem Stellenabbau in der angepeilten Größenordnung, wären rund 90 Mitarbeiter betroffen. Den Informationen zufolge könnten die Streichungen noch in diesem Jahr beginnen und zeitgleich mit we