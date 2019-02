Babymilchgeschäft Humana scheitert vorerst in China

DMK will den Umsatz in der Babynahrungssparte in den nächsten zehn Jahren mindestens verdoppeln. Vor allem in Asien will der Molkereiriese expandieren. Der Milliardenmarkt China bleibt für DMK jedoch vorerst verschlossen. Eine fehlende Einfuhrgenehmigung und ein Betrugsskandal machen den Bremern zu schaffen.

Vom Weser Marschland aus will DMK Asien mit Babymilchpulver erobern. Gerade hat