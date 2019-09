Bäckereifilialist Insolvenzverfahren gegen Lila Bäcker beendet

Die Insolvenz beim ostdeutschen Bäckereifilialist Lila Bäcker ist vom Tisch. Mit einer veränderten Gesellschaftsstruktur und einer ausreichenden Kapitalbasis will das Unternehmen neu starten.

Das Bäckerei-Unternehmen Lila Bäcker ist gerettet. Die Insolvenz sei beendet, teilte das Unternehmen am Montag an seinem Sitz in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit. Mit ei