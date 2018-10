Bayer hofft auf geringere Strafe Glyphosat-Urteil gegen Monsanto soll neu aufgerollt werden

Wichtiger Teilerfolg für die Bayer AG: Im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat bahnt sich eine Kehrtwende an.

Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos gab am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco vorläufig einem Antrag statt, den Fall Monsanto in wesentlichen Teilen neu aufzurollen. Sie machte dem Ba