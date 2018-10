Beiersdorf Früherer Beiersdorf-Chef Rolf Kunisch ist tot

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsrat von Beiersdorf, Rolf Kunisch, ist tot. Kunisch saß von 1991 bis 2005 im Vorstand des Hamburger Konzerns, seit 1994 als dessen Vorsitzender.

