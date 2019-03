Beiersdorf-Tochter Tesa profitiert von Geschäften in Asien

Die Klebstoffsparte von Beiersdorf baut ihre Kapazitäten in Asien aus. In China investiert Tesa in ein neues Werk zur Herstellung von Spezialklebebändern für Elektronikprodukte. Die Hamburger reagieren damit auf die dynamische Entwicklung in der Wachstumsregion.

Der Klebstoffhersteller Tesa profitiert von guten Geschäften in Fernost. Jüngst habe sich vor allem das Projektge