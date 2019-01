Bell Transgourmet-Geschäftsführer kommt zum Schwesterunternehmen

Wechsel bei der Schweizer Muttergesellschaft Coop: Dort geht der bisherige Transgourmet-Finanzchef zum Schwesterunternehmen Bell Food.

Xavier Buro, in den vergangenen sieben Jahren als Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) für die Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH tätig, wird Ende März zum Schwesterunternehmen Bell Food Group wechseln. Der Fleischwar