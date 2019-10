Beteiligung Krombacher-Chef investiert in medizinisches Cannabis

Das Family Office von Krombacher-Inhaber Bernhard Schadeberg hat sich mit einem Millionenbetrag an einem Hersteller von medizinischem Cannabis beteiligt. Demecan, so der Name des Berliner Unternehmens, will ab dem kommenden Jahr mit verschreibungspflichtigem Cannabis in Deutschland handeln – die erforderliche Lizenz liegt vor.

Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung aufgenommenen 7 Mio. Eur