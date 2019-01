Beteilligung Zentis investiert in Sonnenblumen-Protein

Zentis investiert in Sonnenblumen-Protein

Zentis wagt sich in neue Felder vor: Der Konfitürespezialist beteiligt sich an dem Münchener Start-up Elosun, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Sonnenblumenproteinen spezialisiert hat.

Zentis will am attraktiven Wachstumsmarkt mit pflanzlichen Proteinen mitmischen. Darum hat der Aachener Konfitürespezialist einen Minderheitsanteil an dem Münchner Start-up Elosun