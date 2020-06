Betriebsschließung Rübezahl-Riegelein macht Schokoladenwerk dicht

Die Auslastung des Kathleen-Werks in Oderwitz reicht für einen kostendeckenden Betrieb nicht mehr aus, so die Rübezahl-Riegelein-Unternehmensgruppe. Auch die Corona-Krise hat der Schokoladenfabrik zugesetzt. Der Standort soll in zwei Jahren geschlossen werden.

