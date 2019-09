Börsengang AB InBev startet an der Börse in Hongkong

AB InBev startet an der Börse in Hongkong

Der Beck's-Hersteller AB InBev bietet ab dem heutigen Mittwoch rund 1,3 Mrd. Aktien in einer Preisspanne von 3,45 bis 3,83 US-Dollar je Stück an der Hongkonger Börse an. Einem Agenturbericht zufolge handelt es sich dabei um den weltweit zweitgrößten Börsengang des Jahres.

Der weltgrößte Brauereikonzern AB InBev ist an der Börse in Hongkong gestartet.