Borco Spirituosen-Spezialist holt Bacardi-Manager an Bord

Spirituosen-Spezialist holt Bacardi-Manager an Bord

Borco-Marken-Import beruft einen neuen Sales Director Deutschland. Der neue Mann im Team des Spirituosen-Spezialisten war zuvor seit 2013 für Bacardi tätig.

Carsten Ritter (47), in den vergangenen knapp sechs Jahren in Diensten von Bacardi, steigt Anfang August als Sales Director Deutschland beim hanseatischen Familienunternehmen Borco-Marken-Import ein. Bei dem in Hamburg ansässigen