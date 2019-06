Burger Söhne Altria übernimmt Mehrheit an Schweizer Tabakunternehmen

Altria übernimmt Mehrheit an Schweizer Tabakunternehmen

Der Marlboro-Produzent Altria kauft in Europa zu. Dort hat das US-Unternehmen in der Schweiz 80 Prozent an dem Tabakproduzenten Burger Söhne übernommen. Gezahlt wurde dafür ein dreistelliger Millionenbetrag.

Die Philip-Morris-Mutter Altria hat einen Deal in der Schweiz eingefädelt. Im Nachbarland übernehmen die Amerikaner die Mehrheit an dem Tabakkonzern Burger Söhne H