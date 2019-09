Climate Action Summit FMCG-Riesen setzen sich für Biodiversität ein

19 Unternehmen haben sich in Danones "One Planet Business for Biodiversity" zusammengetan, um die biologische Vielfalt besser zu schützen. Die teilnehmenden FMCG-Unternehmen kommen auf einen gemeinsamen Umsatz von rund 500 Mrd. US-Dollar.

Führende FMCG-Unternehmen engagieren sich für die biologische Vielfalt. Auf dem Climate Action Summit, dem Klimagipfel der Vereinten Nationen