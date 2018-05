Convenience-Spezialist Remagen plant Umschatzschub

Das Familienunternehmen Hardy Remagen will sich in den kommenden Jahren weiter vom Fleischwaren- zum Lebensmittelanbieter wandeln. Der Umsatz soll in fünf Jahren von 62 Mio. Euro auf rund 100 Mio. Euro zulegen.

In diesem Jahr feiert das Familienunternehmen Hardy Remagen sein 300-jähriges Bestehen Mit einer kleinen Metzgerei, gegründet von Jacob Remagen in Köln, wird im Jahr 171