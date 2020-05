Corona-Ausbruch Fleischindustrie warnt vor strengeren Vorgaben

Nach Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben in NRW und Schleswig-Holstein steht die Fleischindustrie in der Kritik. Doch die wehrt sich und warnt vor härteren Auflagen. Unterdessen wurde ein Eilantrag von Westfleisch gegen die befristete Schließung abgelehnt.

Nach der Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben hat sich die Fleischindustrie gegen Kritik verwah