Corona-Ausbrüche Klöckner ermahnt Fleischbranche

Nach Hunderten Corona-Infizierten in Fleischbetrieben appelliert Agrarministerin Julia Klöckner an die Unternehmen, Schutzmaßnahmen einzuhalten. Unterdessen ist die Zahl der Covid-19-Fälle in Schlachthöfen weiter angestiegen.

