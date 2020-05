Corona-Infektionen Schlachthöfe im Dauerstress

Die Schlachtunternehmen sind uneins, wie sie am besten mit Covid-19 in der Belegschaft umgehen: den Betrieb mühevoll aufrechterhalten wie Müller und Westfleisch, oder ihn wie Vion umgehend einstellen. In den USA wurden die Produktionsausfälle zum Politikum.

Nach Müller Fleisch im fränkischen Birkenfeld steht seit vergangener Woche Vion mit dem Betrieb in Bad Bramstedt im L