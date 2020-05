Corona-Krise L’Oréal beendet Kurzarbeit

Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal hat im April und Mai in Deutschland Kurzarbeitergeld beantragt. Betroffen war eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern im Außendienst und in der Verkaufsberatung.

