Corona-Krise Tönnies will Labor für Fußballspieler öffnen

Der Fleischkonzern Tönnies will helfen, den Fußball in Deutschland wieder ins Rollen zu bringen: Das Unternehmen bietet der Deutschen Fußball Liga laut Medienberichten an, Spieler in seinen Laboren auf das Coronavirus testen zu lassen.

Wo sonst Schweineblut analysiert wird, könnte nun unter anderem das Blut von Bundesligaspielern auf das Coronavirus getestet werden. Der Fleisc