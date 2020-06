Corona bei Tönnies Mehr als 1300 Corona-Fälle in Fleischfabrik

Mehr als 1300 Corona-Fälle in Fleischfabrik

Nach weiteren Corona-Tests im Tönnies-Werk am Wochenende sind inzwischen mehr als 1330 Beschäftigte mit dem Virus infiziert. Ministerpräsident Armin Laschet hält den regionalen Lockdown bislang für nicht notwendig. Die Politik sieht Handlungsbedarf in puncto Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche, Tierwohlabgabe und Verantwortung des Unternehmens Tönnies.

