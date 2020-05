Coronavirus Bei Müller Fleisch und Westfleisch viele Mitarbeiter wieder gesund

In den von der Pandemie stark betroffenen Werken von Westfleisch und Müller Fleisch entspannt sich die Lage. Bei Westfleisch gibt es in vier Werken keine Infizierten. Bei Müller Fleisch in Birkenfeld sind 281 Mitarbeiter wieder gesund.

In der von dem Coronavirus hart betroffenen Fleischbranche gibt es Lichtblicke. So melden Westfleisch und Müller Fleisch die Gesundung eines Gro&szli