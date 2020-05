Coronavirus Niedersachsen testet alle Schlachthof-Mitarbeiter

Auch in Niedersachsen sollen nun alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben auf das Coronavirus getestet werden. Hierbei geht das Land in Etappen vor und fängt mit jenen an, die bereits Symptome zeigen.

Niedersachsen will sämtliche Schlachthof-Mitarbeiter nach Infektionen in Fleischbetrieben anderer Bundesländer auf das Coronavirus testen. Dabei gehe es um 23.700 Beschäftigte in 183