Coty D-A-CH-Chef der Drogeriesparte bekommt neue Aufgaben

Der Geschäftsführer für das Massenmarktgeschäft von Coty in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht nach Asien: Stefan Gaa soll künftig den Geschäftsbereich Professional Beauty in Japan, Korea und Südostasien leiten. Wer ihm an der D-A-CH-Spitze nachfolgt, ist noch offen.

