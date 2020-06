Covid-19-Ausbruch Hunderte Corona-Neuinfektionen bei Tönnies

Beim Fleischriesen Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Krisenstab des Kreises ist zusammengekommen und will am Nachmittag über weitere Schritte informieren. Im Raum steht die Forderung, die Produktion "runterzufahren, soweit es eben geht".

Mit 400 Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt de