Deutscher Kosmetikmarkt Coty verliert im Parfum-Geschäft

Der Kosmetikkonzern Coty gerät in Deutschland immer mehr in die Krise. Nachdem die Make-up-Sparte belastet von Auslistungen bereits deutlich an Umsatz einbüßte, geht es nun auch im Parfum-Geschäft bergab.

