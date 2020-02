Dienstleistungsgeschäft Henkel verkauft Laundrapp-Beteiligung

Nach zahlreichen Übernahmen hat Henkel sich im Zukunftsgeschäft mit Online-Wäschereien von einer Beteiligung getrennt: Der Persil-Hersteller hat seine Anteile am britischen Startup Laundrapp abgegeben.

Henkel hat sein Beteiligungsportfolio im Zukunftsgeschäft Online-Wäschereien bereinigt. Gerade hat der Persil-Hersteller seine Anteile an Laundrapp an die Inc & Co Group