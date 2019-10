Drittes Quartal Becks-Brauer AB InBev senkt Prognose

Von Juli bis Ende September ist AB InBev beim Umsatz nicht mehr so stark wie in den ersten sechs Monaten gewachsen. Ein Grund dafür war der schwache Absatz in China und den USA. Der bereinigte Betriebsgewinn ging leicht zurück. Fürs Gesamtjahr senkt der Brauer die Erwartungen.

Der weltgrößte Bierbrauer AB InBev hat wegen hoher Rohstoffkosten und des relativ starken Dollars