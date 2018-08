Dürre Futterpreise für Geflügel erhöhen sich

Als Folge der langen Dürre machen Geflügelhaltern in Deutschland steigende Kosten für Futter zu schaffen. So kostet derzeit der wichtige Futterbestandteil Weizen 25 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bedingt durch Ernteausfälle gingen die Preise für Mischfutter signifikant nach oben, wie der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft am Freitag in Berlin mitteilte. So