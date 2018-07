Dürreschäden Länder erwarten Bundes-Hilfe

Auf mehrere Milliarden Euro schätzt die Landwirtschaft die Schäden durch die anhaltende Trockenheit. Zuletzt hatte der Bund im Jahrhundertsommer 2003 dafür Hilfen aus nationalen Topf bewilligt – ob das in diesem Jahr wieder notwendig wird, darüber wird am Dienstag in Berlin beraten.

Angesichts der wochenlangen Dürre formieren sich unter den Ländern erste Erwartun