E-Zigaretten Juul schraubt Deutschland-Erwartungen zurück

Der amerikanische E-Zigaretten-Marktführer Juul überzeugt Raucher in Deutschland nur schleppend. Das Unternehmen hat deshalb die eigenen Ziele für dieses Jahr zusammengestrichen. Es will in Deutschland trotzdem weiter investieren — und auch hierzulande mittelfristig Markführer werden.

