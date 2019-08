Elektrische Zahnbürsten Happybrush sucht strategischen Investor

Happybrush ist in den vergangenen Jahren schnell gewachsen. Nun sucht der Anbieter von elektrischen Zahnbürsten nach einem strategischen Investor. Wettbewerber Philips zeigt an einer Beteiligung an dem Start-up aber kein Interesse.

Stefan Walter und Florian Kiener haben in den vergangenen Jahren viel erreicht. Mit ihrem Start-up Happybrush ist es den ehemaligen Procter-Managern gelungen, nebe