Emmi Neue Vertriebschefs beim Mopro-Konzern

Mit der Unterstützung der neuen Leitung des europäischen Discount-Vertriebsteams will Emmi eine übergreifende Discount-Strategie entwickeln. In Deutschland gibt es zudem einen neuen Head of Sales Retail.

Emmi sorgt auf nationaler und internationaler Ebene für Verstärkung: Seit Anfang dieses Jahres leitet Peter Neuhaus (48) das europäische Discount-Vertriebsteam der E