Ernte 2017 Deutschland bleibt Weltmeister beim Saftkonsum

Das Wetter sorgte bei den Apfelbauern im vergangenen Jahr für eine mäßige Ernte und für einen starken Rückgang im Absatz von Apfelsaft. Das macht sich auch im Gesamtabsatz der Fruchtsaftindustrie bemerkbar, die dennoch die Umsätze stabil halten konnte.

In keinem Land der Welt wird so viel Saft getrunken wie in Deutschland. Rund 32 Liter Fruchtsaft und -nektar pro Kopf