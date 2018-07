Erstes Halbjahr Schwälbchen will kräftig investieren

Schwälbchen will kräftig investieren

Schwälbchen verdoppelt unter anderem dank gut Geschäfte in den Bereichen Großverbraucher-Frischdienst sowie Gastronomie im ersten Halbjahr den Gewinn. Zudem will die hessische Molkerei eine Rekordsumme von 4 Millionen in den Ausbau investieren.

Der hessische Molkerei-Konzern Schwälbchen plant Rekordinvestitionen in den Standort Bad Schwalbach. Unternehmenschef Günter Berz