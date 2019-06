Erstes Quartal Beyond Meat erfreut Börsianer

Beyond Meat erfreut Börsianer

Die Präsentation des ersten Quartals lässt den Aktienwert von Beyond Meat am Freitag in die Höhe schnellen. Schließlich hat der US-Hersteller von veganen Burgern den Umsatz um satte 215 Prozent gesteigert.

Schmeckt wie Fleisch, ist aber keins - mit diesem Erfolgsrezept hat die US-Firma Beyond Meat den Lebensmittelmarkt und auch die Börse im Sturm erobert. Nachdem das kali