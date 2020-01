Erweiterung des Sortiments Deutsche See forciert SB-Frischfisch

Deutsche See forciert SB-Frischfisch

Der Fischverarbeiter und -händler Deutsche See will mit SB-Frischfisch vorankommen. In diesem Jahr sollen 20 weitere Produkte für das SB-Kühlregal lanciert werden.

Frischer Fisch in SB-Kühlregalen ist ein Trendthema im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Auch der Fischverarbeiter und -händler Deutsche See möchte in diesem Sortiment vorankommen. "SB-Frischfisch ist ext