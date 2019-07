Expansion nach Afrika PepsiCo will Pioneer Foods kaufen

PepsiCo will Pioneer Foods kaufen

Der Softdrink- und Snackhersteller PepsiCo plant die Übernahme der südafrikanischen Pioneer Food Group. Der US-Konzern will sich das Unternehmen umgerechnet rund 1,7 Milliarden US-Dollar kosten lassen.

Nach Mexico nimmt PepsiCo nun auch den afrikanischen Kontinent stärker ins Visier. Dort will der Getränke- und Snackriese mit Hauptsitz in New York die südafrikanische Pionee