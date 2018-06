Expansionsstrategie Zentis plant Werk in Asien

Zentis will künftig auch in Asien produzieren: Der Konfitürehersteller und Industrielieferant sucht in China und Vietnam nach einem Werksstandort. Bislang betreiben deutsche Lebensmittelhersteller in der Region kaum eigene Produktionsanlagen.

Zentis investiert in Asien. Der Aachener Hersteller werde in dem Erdteil "innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre" eine Produktion aufbauen,