F. W. Langguth Erben Neuer Kellereileiter

Die Privatkellerei F. W. Langguth Erben hat einen neuen Leiter. Er folgt auf Matthias Baum, der zu Rotkäppchen-Mumm gewechselt ist.

Horst-Helmuth Quitsch hat als Kellereileiter bei der Privatkellerei F. W. Langguth Erben in Traben-Trarbach angeheuert. Er folgt Matthias Baum ins Amt, der seit März als Werksleiter am Standort Eltville in Diensten der Rotkäppchen-Mumm Sektkellere