Falsche Inhaltsangabe Ärger um gepanschtes Kokoswasser

Viele angeblich pure Kokosnusswasser sind offenbar gepanscht. Jüngst nahmen Händler wie dm und Tegut sowie mehrere Edeka-Unternehmer ein mutmaßlich gestrecktes Kokoswasser aus den Regalen. Der Fall beschäftigt die US-Justiz.

Die Geschichte ist gut. Allein, sie ist offenbar falsch: In einer Flasche Taste Nirvana sei "nichts anderes" als das, was an thailändischen Strä