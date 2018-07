Feinkostmarkt Wernsing will Merl übernehmen

Wernsing will Merl übernehmen

Die Konsolidierung in der deutschen Feinkostindustrie geht weiter: Der Branchenriese Wernsing plant, einen Mehrheitsanteil am angeschlagenen Familienunternehmen Merl zu erwerben.

Die Wernsing Food Family (WFF) setzt ihre Einkaufstour fort: Der Feinkostkonzern, dessen bekanntestes Standbein Popp Feinkost ist, will die Mehrheit am Konkurrenten Edmund Merl übernehmen. Ein entsprechender Antrag is