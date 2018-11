Ferkelkastration Der "Vierte Weg" ist versperrt

Die Branche bekommt ihren Aufschub vom Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration. Der gewünschte "Vierte Weg" mit der Lokalanästhesie bleibt aber wohl versperrt.

Hektische Betriebsamkeit in diesen Tagen im politischen Berlin. Am Montag Anhörung von Sachverständigen im Bundestag, am Dienstagmorgen Sondersitzung des Agrarausschusses, anschließend Runder Tisch bei Bun