Fleischalternative Vertrieb von Beyond Burger verzögert sich

Die Nachfrage nach dem Beyond Burger ist so groß, dass das US-Unternehmen mit der Herstellung seiner veganen Patties nicht hinterherkommt – trotz einer neuen Produktionsstätte. In Großbritannien muss sich deswegen Tesco gedulden, auch in Deutschland verzögert sich die Einführung.

Bis der Beyond Burger in Deutschland und Europa zu haben sein wird, wird es noch etwas