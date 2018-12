Fleischalternativen Nestlé zielt mit eigenem Veggie-Burger gegen Beyond Meat

Nestlé zielt mit eigenem Veggie-Burger gegen Beyond Meat

Nestlé will im Frühjahr 2019 unter der Veggie-Marke Garden Gourmet fleischlose Burger-Patties in den deutschen LEH bringen. Der vegane "Incredible Burger" ist Nestlés Antwort auf den von PHW und Metro vertriebenen Beyond Burger und soll die im letzten Jahr gestartete Veggie-Offensive vorantreiben.

Die Nestlé-Tochter Tivall bereitet die Antwort des Schweizer Nahrungsmittelk