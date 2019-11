Fleischersatz Beyond Meat plant Markteintritt in China für Ende 2020

Beyond Meat plant Markteintritt in China für Ende 2020

Beyond Meat will in etwas mehr als einem Jahr in China produzieren und sich die Vorherrschaft auf dem dortigen Markt für Fleischersatz sichern. Ein Rivale sucht bereits nach Partnern vor Ort und ist dem US-Startup dicht auf den Fersen.

Veganburgerhersteller Beyond Meat nimmt Anlauf auf den chinesischen Markt und will noch vor Ende 2020 mit der Produktion seiner Waren in Asien beginnen. Das sag