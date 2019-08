Fleischersatz Nestlé attackiert Konkurrenz mit Hack aus Pflanzen

Nestlé will weiter auf der Veggie-Welle reiten und bringt nach dem "Incredible Burger" sein "Incredible Hack" in den LEH. Der Konzern sieht großes Potenzial in der Fleischalternative und legt auch beim etablierten Burger erneut Hand an.

