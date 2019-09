Fleischriese Danish Crown eröffnet erste Fabrik in China

Danish Crown eröffnet erste Fabrik in China

Der dänische Fleischriese Danish Crown will mit Schweinefleisch in China zu einer starken Marke werden. Dafür hat der Produzent jetzt seine erste Fabrik in der Nähe von Shanghai eröffnet.

Der Fleischriese Danish Crown hat in der Nähe von Shanghai seine erste chinesische Fabrik eröffnet. "Die Fabrik ist der Eckpfeiler der Strategie, Danish Crown in den nä